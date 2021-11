Le tre leggende granata, insieme all’avvocato Marengo e Franco Carena, sono gli ospiti della puntata di stasera di Orgoglio Granata

Saranno le Leggenda Granata Angelo Cereser, Gianni Bui, Natalino Fossati, oltre all’ex Presidente del Toro l’avvocato Marengo, nonché il curatore della mostra “Toro per uomini, uomini da Toro” Franco Carena, gli ospiti, stasera 29 novembre, di “Orgoglio Granata” il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro,

in diretta ed in presenza, su GRP Televisione (canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it.

Ovviamente la sconfitta di misura a Roma di ieri sera l’infortunio di Belotti, la partita contro l’Empoli di giovedì, gli eventi per i 115 anni del Toro saranno i temi principali della puntata. Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whatsapp 392-022.80.20.