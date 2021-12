Nella puntata di stasera di Orgoglio Granata, Alessandro Costa e i suoi ospiti commenteranno in diretta Cagliari-Torino

Mazzarri contro il Toro od il Toro contro Mazzarri? Il tecnico livornese, che 2 anni e mezzo fa portò i granata al settimo posto in classifica con 63 punti rischia l’esonero in caso del Toro stasera. Perché il Cagliari è penultimo, e Mazzarri non è finora riuscito a far decollare i rosoblu. E confidamo non ci riesca nemmeno stasera. Juric invece vuole un Toro garibaldino in Sardegna come lo è a Torino (quando gioca in parità numerica) per tornare alla vittoria. Insomma Cagliari-Toro è una partita dai mille risvolti e saranno commentati ed analizzati ad “Orgoglio Granata, il rotocalco interamente dedicato al Toro, in onda stasera 6 dicembre in diretta ed in presenza su GRP Televisione (canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it. Ben 3 ore dalle 20.30 alle 23.30 per vivere insieme con i tifosi del Toro, il pre-partita, le emozioni della gara ed un ricco post-partita.

Orgoglio Granata: contatti e ospiti

Tra gli ospiti di stasera: la Leggenda Granata Natalino Fossati, il Presidente del Toro Club Tomà Lorenzo Pistamiglio, lo scrittore di “Luoghi del Toro” Claudio Calzoni il giornalista di “One Football” Renato Tubere ed altre Leggende granata in collegamento. Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-022.80.20.