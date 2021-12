Venerdì 3 dicembre il Museo del Torino ha inaugurato il tour virtuale per la mostra “Quando lo sport diventa arte”

Il 3 dicembre 1906 nasceva il Torino. 115 anni dopo, ecco che il Mueso del Grande Torino e della Leggenda Granata ha dato vita ad una splendida iniziativa. Si è infatti tenuta la cerimonia della Hall Of Fame 2021, che ha visto Angelo Cereser spiccare per la categoria difensori, Gianni Bui per quella degli attaccanti, Giancarlo Bonetto per quella dei dirigenti. Alla serata hanno partecipato i due ex calciatori, ai quali è stata dedicata la mostra “Quando lo sport diventa arte. La carriera di Angelo Cereser. L’arte di Gianni Bui” disponibile fino a domenica 27 febbraio 2022, e Marco Bonetto, figlio di Giancarlo. È inoltre stato presentato il tour virtuale del Museo, che permette un modo alternativo di visitarlo, trasmesso sulla pagina Facebook del Museo.