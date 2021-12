A partire dalle ore 20.30, come sempre su GRP, Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Orgoglio Granata

Il Toro formato casalingo di Juric ricorda molto il Toro tremedista degli anni 70, che in casa asfaltava qualunque avversario. Ma prima della prossima partita casalinga di domenica contro il Verona, giovedì è in programma la sfida degli ottavi di Coppa Italia contro la Samp. Una vittoria significherebbe quarti di finale contro la Juve. Di tutto questo se ne parlerà diffusamente, come di tutti gli argomenti relativi all’attualita’ del Toro, incluse le polemiche esternazioni di Juric di sabato in “Orgoglio Granata”. Il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro,

andrà in onda stasera lunedi 13 dicembre, in diretta ed in presenza, su GRP Televisione (canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it.

Orgoglio Granata: gli ospiti e i contatti

Tra gli altri ospiti di stasera: la Leggenda granata Natalino Fossati, il vice Direttore di Toro.It Andrea Piva, Daniele Casella, Daniele De Bellis e altre leggende granata in collegamento. Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-022.80.20.