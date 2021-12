Nuova puntata di Orgoglio Granata su GRP, dalle 20.30: tra gli ospiti Natalino Fossati e l’Avvocato Gigi Marengo

Dall’eliminazione in Coppa Italia contro la Sampdoria di giovedi alla vittoria sul Verona di ieri che porta il Toro al decimo posto, fino all’attesa per la sfida di mercoledì a San Siro contro l’Inter capolista. Una settimana vissuta intensamente, l’ultima agonistica del 2021, da parte del Toro di Juric, che pur soffrendo ha ottenuto

ieri la 2.vittoria di fila, la sesta in casa, e guadagnato ben 3 tre posizioni in classifica. Di tutto questo si parlerà diffusamente, come di tutti gli argomenti relativi all’attualità del Toro, in “Orgoglio Granata“. Il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, in onda stasera lunedì 20 dicembre, in diretta ed in presenza, su GRP Televisione

( canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it.

Tra gli altri ospiti di stasera :

-la Leggenda granata Natalino FOSSATI

-l’ex Presidente del Toro Avv. Pierluigi MARENGO

-il cantautore degli storici inni granata, Valerio LIBONI

-il giornalista di Toro.it FRANCESCO VITTONETTO.

Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano

potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whatsapp 392-022.80.20.