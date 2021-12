Questa sera in onda una nuova puntata di Orgoglio Granata su GRP, dalle 20.30 per uno speciale sul Toro del ’76

Il campionato di serie A è fermo e riprendera’ il giorno dell’ Epifania, ma stasera 27 dicembre su “Grp” andra’ in onda una grande puntata antologica di “Orgoglio Granata”, dedicata al ricordo dello scudetto del Toro 1976, realizzata in occasione del 40° anniversario dello storico evento, e soprattutto realizzata con i protagonisti di quella straordinaria cavalcata trionfale.

Presenti in studio infatti i protagonisti di quella scudetto da Leggenda: Pulici, Graziani, Claudio e Patrizio Sala, Castellini, Cazzaniga, Pallavicini e molti altri. Aneddoti, testimonianze, ricordi, immagini e commenti del Toro Campione d’Italia, ma anche del grande ciclo del Toro anni 70, capace di lottare per lo scudetto per diversi anni.

Appuntamento imperdibile dunque stasera dalle 20.30 alle 22.30 su GRP Televisione

( canale 13 del Digitale in Piemonte) ed in streaming su www.grp.it.