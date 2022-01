Questa sera la prima puntata dell’anno nuovo di Orgoglio Granata su GRP (canale 13 del Digitale), dalle 20.30

Andrà in onda stasera 3 gennaio, come sempre in diretta ed in presenza, la prima puntata del 2022 di Orgoglio Granata “, il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro. Appuntamento come sempre su GRP Televisione ( canale 13 del Digitale in Piemonte)ed in streaming su www.grp.it per il resto del mondo.

Ecco gli argomento della puntata:il pagellone del Toro del girone d’andata:

-Perchè il Toro domina in casa e soffre fuori?

-L’analisi delle dichiarazione di Cairo di fine anno

-Giovedì l’Atalanta, domenica la Fiorentina. Come inizierà il 2022 del Toro?

-Belotti andrà via a parametro zero a giugno, o sarà ceduto già a gennaio?

-Zaza,Verdi, Izzo, Rincon,Baselli: riuscirà Vagnati a piazzarli altrove?

-Juric si accontenterà di un mercato di gennaio low-cost?

-Il ricordo di 2 grandissimi tifosi granata scomparsi in questi giorni: il giornalista e scrittore Marco Mathieu e Calisto Tanzi, che nel 1989 voleva comprare a fare grande il Toro, ma gli fu impedito.

Tra gli altri ospiti di stasera: la Leggenda granata Natalino Fossati, il grande esperto di calcio internazionale Renato Tubere, il marketing broker Daniele Casella ed altre Leggende granata in collegamento ad “Orgoglio Granata” scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano potranno intervenire i tifosi del Toro,scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-022.80.20 .