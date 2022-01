A caldo si analizzerà Torino-Fiorentina: alle 20.30 Orgoglio Granata sul canale 13 di Grp

Torna alle 20.30 una nuova puntata di Orgoglio Granata. Una puntata a caldo, dopo Torino-Fiorentina, in cui in studio si analizzerà la partita dei granata di Juric. Tra gli ospiti l’ex Presidente del Toro Avv.Marengo e la Leggenda Granata Natalino Fossati, oltre a Daniele Casella. “Orgoglio Granata”, come sempre in diretta ed in presenza anche negli ultimi anni nonostante il Covid, va in onda stasera dalle ore 20.30 alle 22.30, su GRP Televisione (canale 13 del Digitale in Piemonte)ed in streaming su www.grp.it per il resto del mondo. Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano potranno intervenire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whatsapp 392-022.80.20.