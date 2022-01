L’appuntamento con Orgoglio Granata è a partire dalle ore 20.30 come sempre su GRP TV (canale 13 del digitale terrestre)

Andrà in onda stasera 17 gennaio, come sempre in diretta ed in presenza, la terza puntata del 2022 di Orgoglio Granata “, Il rotocalco di 2 ore, dalle ore 20.30 alle 22.30, interamente dedicato al Toro. Appuntamento come sempre su GRP Televisione (canale 13 del Digitale in Piemonte)ed in streaming su www.grp.it per il resto del mondo.

Orgoglio Granata: i temi e i contatti

Ovviamente l’analisi ed i commenti della vittoria di Marassi in primo piano, con il Toro che ha asfaltato al Sampdoria, cementato il nono posto in classifica ed edificato il sogno di tornare in Europa già nella prossima estate. Ovviamente ampio spazio anche al calcio-mercato del Toro con la tabella dei possibili prossimi acquisti e dei calciatori in uscita.

Tra gli altri ospiti di stasera la Leggenda granata Natalino FOSSATI, il Direttore di Toro.it Ivana CROCIFISSO, l’esperto di calcio internazionale Renato TUBERE. Ed altre calciatori-Leggende granata in collegamento. Ad “Orgoglio Granata” scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano potranno intervenire i tifosi del Toro,scrivendo le loro opinioni e i loro commenti al numero whats app 392-022.80.20.