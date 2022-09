Inizio alle ore 15.30. Ingresso a offerta libera, il ricavato verrà devoluto all’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini

Nel weekend di sosta per le nazionali, non giocherà il Torino ma ci sarà comunque l’opportunità per tutti i tifosi per riunirsi sotto il colore granata. Sabato 24 settembre andrà in scena la festa della Curva Maratona presso l’Hiroshima Mon Amour di Via Carlo Bossoli 83 a Torino. Ospiti dell’evento presentato da Marco e Mauro, gli ex giocatori del Torino Pasquale Bruno, Gianluigi Lentini, Stefano Sorrentino, Moreno Longo, Luca Mezzano e Renato Zaccarelli più, come annunciato nel manifesto ufficiale, altre sorprese inerenti allo scudetto ’76 e alla finale di Amsterdam del ’92. In più si esibiranno vari artisti di punta della scena musicale torinese da Boosta dei Subsonica, Madasky degli Africa Unite, Nikki di Radio Deejay al dj Roberto Molinaro, oltre ai rapper Rayden, Willie Peyote e il bolognese Inoki. Sarà presente anche un’area street food attrezzata con gli giochi e gonfiabili per bambini, che potranno partecipare al torneo al campo dell’adiacente del Bacigalupo dalle ore 10.30. La festa della Curva Maratona avrà inizio alle ore 15.30. Ingresso con offerta libera, il cui ricavato verrà devoluto a UGI, l’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini.