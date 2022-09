Alle 20.30 su Grp, canale 15, la seconda puntata settimanale di Orgoglio Granata, alla vigilia della sfida tra Toro e Sassuolo

Come ogni venerdì (ed ogni lunedì) stasera torna “Orgoglio Granata”: gli appuntamenti settimanali con il rotocalco interamente dedicato al Toro, pensato scritto e condotto da Alessandro Costa, sono diventati due. Sempre dalle 20.30 alle 22.30. Sempre in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione.

Puntata, quella di stasera, venerdi 16 settembre, ricca di argomenti. Ovviamente la sfida tra Toro e Sassuolo, in programma domani, sara’ l’argomento principale della puntata. Formazioni, anticipazioni, temi e ovviamente tutte le notizie legate al mondo granata.

Tra gli ospiti di stasera:

-la bandiera granata Natalino Fossati

-il vice Direttore di Toro.it Andrea Piva.

-Laura Massobrio, Martina Anna Vannini

-il Toro club San Mauro Granata

-il Toro club Orgoglio Granata di Pinerolo.

-Giocatori-leggenda del Toro in collegamento

Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si puo’ vedere ( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta.