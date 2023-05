Nuova puntata di Orgoglio Granata con tantissimi temi: dalla partita contro l’Atalanta a quella contro la Samp. E ovviamente il 4 maggio

Orgoglio Granata sarà regolarmente in onda in diretta ed in presenza stasera, nonostante la festivita del 1° maggio. Appuntamento dalle ore 21 alle 23. E la puntata sarà ricca di spunti e temi: dalla sconfitta contro l’Atalanta, all’antivigilia di Sampdoria-Torino. E soprattutto si dedicherà molto spazio al ricordo del Grande Torino a 3 giorni dalle celebrazioni Superga. Importanti ospiti affiancheranno stasera Alessandro Costa coadiuvato da Laura Massobrio e Iole Margherita Sibona, al debutto ad Orgoglio: la leggenda granata Natalino Fossati, l’opinionista granata Roberto Cavallo, lo storico granata Luigi Bonomi, l’avvocato e cantautore granata Daniele De Bellis. E 2 grandi giornalisti in collegamento: Andrea Piva vice direttore di Toro.it e Camillo Forte inviato Tuttosport.

Dove vedere Orgoglio Granata

Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.