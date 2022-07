Su Grp, a partire dalle ore 20.30, torna in diretta una nuova puntata di Orgoglio Granata. E c’è anche una grande novità

Puntata pirotecnica e spettacolo assicurato stasera lunedì 11 luglio dalle ore 20.30 alle 22.30 con “Orgoglio Granata”, il rotocalco di attualità, umanità ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa coadiuvato da Lucrezia Maritano ed Emilia Boseica.” Orgoglio Granata sarà in onda su Grp dalle ore 20.30 alle 22.30. Oltre al Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso ed alla Leggenda Granata Natalino Fossati sarà ospite d’onore il Toro Club Orgoglio Granata di Pinerolo che sancira’ un gemellaggio ufficiale con la trasmissione. E da stasera una grande novità: le “anta-interviste” con il

Presidente Cairo, Mister Juric, Simone Zaza e Mister Ventura. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.