Stasera lunedi 18 luglio dalle ore 20.30 alle 22.30 va in onda Orgoglio Granata”, il rotocalco di attualita’, umanita’ ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa. “Orgoglio Granata ‘ andra’ in onda su Grp Televisione dalle ore 20.30 alle 22.30. In attesa dei nuovi acquisti del Toro 2022-23 stasera la puntata sara’ dedicata al ricordo della Leggenda Granata Gigi Meroni ed al Toro anni 60 e 70. Grandi ospiti in studio e collegati. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si puo’ vedere( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.