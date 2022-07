Stasera, lunedì 25 luglio alle 20.30 su GRP, una nuova puntata: tra i temi il mercato, i soldi che il Toro investirà e la cessione di Bremer

Ultima diretta di luglio per “Orgoglio Granata” , che nel mese di agosto terrà compagnia ai tifosi del Toro con 8 puntate ( le 5 del lunedì e dal 12 agosto anche di venerdi). Puntata che si preannuncia molto vivace. Ecco i temi:

Cairo ha venduto Bremer alla Juve. Ha fatto bene?

Come investirà Cairo sul mercato i soldi incassati da Bremer?

I 50 milioni saranno investiti anche per il Filadelfia, lo stadio, ed il Robaldo?

Chi saranno i nuovo acquisti del Toro e quando arriveranno?

Juric avrà pazienza di aspettare gli attesi rinforzi, oppure sbottera’ prima?-Belotti tradira’ il Toro e passera’ alla Juve, oppure fara’ il figliol prodigo e tornera’ in granata chiedendo perdono?Ovviamente saranno analizzate anche le brillanti vittorie del Toro contro Mlada Boleslav e Trabzonspor.

Il vice direttore di Toro.it, Andrea Piva, interverrà in diretta dal ritiro austriaco dei granata per aggiornarci sulle ultime novità.

E ovviamente sarà dedicato ampio spazio al ricordi di Luciano Nizzola, storico dirigente del Toro anni 80.

Inoltre la nuova rubrica: Le “fanta-interviste” con Cairo e Maxi Lopez

Tra gli ospiti di stasera:

-la Leggenda granata Natalino Fossati,

– il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso

– il trader sportivo Matteo Possamai, e poi Fabio Zanco, Lucrezia Maritano, Emilia Boseica e alcune leggende granata in collegamento.

Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo "Orgoglio Granata" si può vedere in streaming su www.grp.it.