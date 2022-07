Unione Club Granata, Associazione Memoria Storica Granata, ToroMio, Resistenti Granata e Comitato Difesa Toro hanno diramato un comunicato

“Data l’ultima dimostrazione di inadeguatezza da parte della società, invitiamo alla partecipazione tutti coloro che intendano riprendersi il Toro, cooperiamo per la liberazione, diamo avvio alla riunificazione del Popolo Granata. La storia ce lo chiede, ce lo impone, uniamoci per difenderla e onorarla. A breve maggiori dettagli sull’incontro, attualmente in fase di organizzazione, che concorderà la linea comune da tenersi”. E’ questo il comunicato diramato insieme da Unione Club Granata, Associazione Memoria Storica Granata, Associazione ToroMio, Resistenti Granata e Comitato Difesa Toro che stanno organizzando delle iniziative di protesta contro la società.