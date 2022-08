Anche stasera “Orgoglio Granata” torna in diretta per commentare l’arrivo di Miranchuk, e la rissa tra Vagnati e Juric

Prima diretta del mese, stasera, di “Orgoglio Granata”, che ad agosto terrà compagnia ai tifosi del Toro con 8 puntate ( le 5 del lunedi e dal 12 agosto anche di venerdi). Puntata che si preannuncia molto vivace con la presenza tra gli ospiti di: l’ex Presidente del Toro, l’avvocato Pierluigi Marengo, la leggenda granata Natalino Fossati, il vice direttore di Toro.it Andrea Piva. Ecco i temi della puntata:

– L’arrivo di Miranchuk, finalmente un rinforzo di livello per Juric.

– Toro discreto ma sconfitto 1-0 sabato, nell’ultima amichevole pre-stagionale a Nizza.

– Dopo la vergognosa rissa di mercoledì tra Juric e Vagnati. Tra i due è pace vera o solo tregua armata?

Come investirà Cairo sul mercato i soldi incassati da Bremer? Dopo Miranchuk, arriveranno altri rinforzi di livello o bisogna attendersi solo altri carneadi? Da non perdere, tra le varie rubriche, le “fanta-interviste” con Cairo e Zaza. Questi e molti altri temi, in Orgoglio Granata, in onda stasera 1.agosto dalla ore 20.30 alle ore 22.30, in diretta ed in presenza dagli studi di GRP Televisione. Completano la squadra, a fianco di Alessandro Costa, le splendide super-tifose Laura Massobrio, Lucrezia Maritano, Emilia Boseica e gli interventi di Fabio Zanco e Matteo Possamai. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. I telespettatori potranno intervenire interagendo con ospiti e telespettatori, mandando messaggi che saranno letti in diretta.