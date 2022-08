L’appuntamento con Orgoglio Granata è, come sempre, a partire dalle ore 20.30 su GRP, canale 15 del digitale terrestre

Da stasera “Orgoglio Granata” raddoppia. Perche’ gli appuntamenti settimanali con il rotocalco interamente dedicato al Toro, pensato scritto e condotto da Alessandro Costa, diventano due. Infatti da questa settimana “Orgoglio Granata” andra’ in onda sia di lunedi che di venerdi. Sempre dalle 20.30 alle 22.30. Sempre in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione. Puntata quella di stasera, 8 agoato, che si preannuncia molto vivace. Ecco alcuni temi: la vittoria 3-0 del Toro sul Palermo è vera gloria? Cairo aspetterà i saldi del 31 agosto per piazzare gli acquisiti che contano? Radonjic mattatore della vittoria sul Palermo. E’lui il nuovo idolo dei tifosi del Toro? Juric è in silenzio stampa dal 20 maggio, verosimilmente per non alimentare polemiche sui mancati acquisti. Resterà in silenzio sino al 1° settembre? Milinkovic Savic, dopo Nizza, in campo anche contro Palermo. E’lui il portiere titolare scelto da Juric? Izzo, Verdi, Zaza nemmeno convocati per la Coppa Italia. La loro avventura al Toro è finita per sempre? Da non perdere: le parole del vero Urbano Cairo che commenta il mercato del Toro , e la fanta-intervista con Ivan Juric.

Tra gli ospiti di stasera: il vice Direttore di Toro.it, Andrea Piva, la Leggenda granata Natalino Fossati

il trader sportivo Matteo Possamai, il web tuber Fabio Zanco e soprattutto le leggendarie Lucrezia Maritano ed Emilia Boseica. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si puo’ vedere ( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta.