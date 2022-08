Dalle ore 20.30, appuntamento su Grp (canale 15 del digitale terrestre) con una nuova puntata di Orgoglio Granata.

Da stasera “Orgoglio Granata” raddoppia. Perché gli appuntamenti settimanali con il rotocalco interamente dedicato al Toro, pensato scritto e condotto da Alessandro Costa, diventano due.

Infatti da questa settimana “Orgoglio Granata” andra’ in onda sia di lunedi che di venerdi. Sempre dalle 20.30 alle 22.30. Sempre in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione. Puntata, quella di stasera, venerdi 12 agosto, che si preannuncia molto vivace. Ovviamente il calciomercato in primo piano con gli arrivi di Miranchuk e Vlasic, e soprattutto la vigilia di Monza-Toro la prima di campionato

Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta.