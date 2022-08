Nuova puntata di Orgoglio Granata per commentare la vittoria sul Monza, il caso Lukic e le trattative di calciomercato

Anche stasera “Orgoglio Granata”, benché sia il giorno di ferragosto, andrà regolarmente in onda. Come ogni lunedi e venerdi in diretta ed in presenza dalle ore 20.30 alle ore 22.30, dagli studi di Grp Televisione. La trasmissione è visibile in Piemonte sul canale 15 e nel resto del mondo in streaming su www.grp.it. Il rotocalco interamente dedicato al Toro, pensato, scritto e condotto da Alessandro Costa commenterà ovviamente la straordinaria vittoria del Toro a Monza, e tutti i temi dell’attualità granata: dal calciomercato, alla questione Lukic. Ospiti di grande livello anche a Ferragosto: il Presidente del Museo del Toro, Domenico Beccaria, la Leggenda granata Natalino Fossati, il trader sportivo Matteo Possamai, il web tuber Fabio Zanco e soprattutto ben 4 Toro’s Angels: Laura Massobrio, Lucrezia Maritano, Emilia Boseica e Clelia Scalzotto. I tifosi potranno partecipare, scrivendo i loro messaggi che saranno letti in diretta.