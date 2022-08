Da questa stagione raddoppiano gli appuntamenti con Orgoglio Granata: ora è in onda anche al venerdì sempre dalle 20.30 su Grp

Come ogni venerdì (ed ogni lunedì) torna “Orgoglio Granata”. Perché gli appuntamenti settimanali con il rotocalco interamente dedicato al Toro, pensato scritto e condotto da Alessandro Costa, sono diventati due. Sempre dalle 20.30 alle 22.30. Sempre in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione.

Puntata, quella di stasera, venerdi 19 agosto, che si preannuncia molto vivace. Ovviamente il calcio-mercato in primo piano con l’arrivo di Schuurs e la vigilia di Toro-Lazio. Sarà proprio l’olandese a marcare Ciro Immobile? L’ex bomber del Toro sara’ applaudito o fischiato? Vlasic giochera’ dal primo minuto al posto di Miranchuk infortunato? E sul mercato Cairo cercherà di riprendersi anche Praet? Questi sono alcuni dei tanti temi della puntata di stasera. Tra gli ospiti la Leggenda Granata Natalino Fossati, il club Orgoglio Granata di Pinerolo, Lucrezia Maritano, Emilia Boseica, Clelia Scalzotto, Fabio Zanco, Matteo Possamai e tante sorprese. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere ( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta.