Primo dei due appuntamenti settimanali con Orgoglio Granata su Grp, canale 13, dalle 20.30 alle 22.30

Prima puntata della settimana di “Orgoglio Granata”, perché gli appuntamenti settimanali con il rotocalco interamente dedicato al Toro, pensato scritto e condotto da Alessandro Costa, sono ormai diventati due. Da inizio agosto “Orgoglio Granata” va in onda sia di lunedì che di venerdì, sempre dalle 20.30 alle 22.30. Sempre in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione. Puntata quella di stasera, 22 agosto, che si preannuncia molto vivace.

Ecco alcuni temi:

-Il pareggio con la Lazio puo’ accontentare i tifosi granata?

-Juric ha chiesto rinforzi. stavolta in attacco. Cairo lo accontenterà?

-Milinkovic Savic, da citofono a saracinesca, ormai il serbo si è guadagnato la porta del Toro.

-Tanta gente allo stadio, Maratona piena, E’ scoppiata la pace tra i tifosi ed il Toro?

Tra gli ospiti di stasera: la Leggenda granata Natalino Fossati. il trader sportivo Matteo Possamai, lo youtuber Fabio Zanco, il Presidente del Toro Club Tomà Lorenzo Pistamiglio e soprattutto Lucrezia Maritano e Laura Massobrio, oltre a varie Leggende granata in collegamento. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta.