Nuova puntata di Orgoglio Granata: l’appuntamento con Alessandro Costa e i suoi ospiti è come sempre a partire dalle ore 20.30

La leggenda granata Natalino Fossati, il campione d’Italia Giuseppe Pallavicini, il vulcanico Roberto Cavallo, il giornalista di “One football” Renato Tubere. E ovviamente Alessandro Costa, coadiuvato le da Lucrezia Maritano, Laura Massobrio, Martina Anna Vannini ed Emilia Boseica. Saranno loro a commentare la netta vittoria del Toro contro la Samp e l’avvicinamento a Roma-Toro, l’ultima partita del 2022. Ma soprattutto la prima di Belotti da ex granata. Tutto questo stasera 11 novembre, in “Orgoglio Granata del venerdì”, in onda su GRP Televisione dalle ore 20.30 alle 22.25 in diretta ed in presenza.

Ma sono previsti anche altri ospiti collegamenti a sorpresa, in una puntata ricca di spunti e notizie.

Dove vedere Orgoglio Granata

Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta.