Come sempre, Alessandro Costa e i suoi ospiti vi attendono a partire dalle ore 20.30 su Grp, canale 15 del digitale terrestre

La leggenda granata Natalino Fossati, il vulcanico Roberto Cavallo, il creatore di eventi culturali (e non solo) dedicati al Toro Franco Carena. E ovviamente Alessandro Costa, coadiuvato da Lucrezia Maritano, Laura Massobrio ed Emilia Boseica. Saranno loro a commentare la bruciante sconfitta di Bologna nella puntata di stasera, 7 novembre, di “Orgoglio Granata” del lunedì, in onda su GRP Televisione dalle ore 20.30 alle 22.25. Ma interverranno anche altri giocatori-leggenda del Toro, e sentiremo le opinioni di tanti tifosi granata che hanno seguito la partita ieri al Dall’Ara di Bologna.

Orgoglio Granata: i contatti

In una settimana che porterà il Toro a scontrarsi con 2 grandi attaccanti del suo recente passato. Mercoledì contro la Samp di Quagliarella, domenica in casa della Roma di Belotti, sperando che non segnino velenosi gol dell’ex. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.