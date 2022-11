L’appuntamento con la nuova puntata di Orgoglio Granata è come sempre a partire dalle ore 20.30 su Grp (canale 15 del digitale terrestre)

La leggenda granata Natalino Fossati, il vulcanico Roberto Cavallo, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, l’Avvocato Alessandro Baroni, il Presidente del Toro club Borgo d’Ale Walter Cavallo. E ovviamente Alessandro Costa, coadiuvato da Lucrezia Maritano, Laura Massobrio, Anna Martina Vannini ed Emilia Boseica. Questi i protagonisti della puntata di stasera, 4 novembre, di “Orgoglio Granata” del venerdì, in onda su GRP Televisione dalle ore 20.30 alle 22.25. Antivigilia di Bologna-Toro con i granata che inseguono al Dall’Ara il terzo successo di fila, nella settimana piu lunga che continuerà con Toro-Samp e si chiuderà a Roma.

Dove vedere Orgoglio Granata

E poi “Orgoglio Granata” andrà alla scoperta di San Pedro del Pinatar, che dovrebbe essere la sede del ritiro invernale del Toro. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta.