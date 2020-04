La notte della Farfalla Granata: stasera puntata speciale di Orgoglio Granata - Toro.it

A partire dalle 20.45, su Grp una puntata speciale di Orgoglio Granata interamente dedicata alla Farfalla Granata: Gigi Meroni

La notte della Farfalla Granata. E’ questo il titolo della puntata antologica pasquale di “Orgoglio Granata”, in onda stasera 12 aprile, ore 20.45 su Grp Televisione (canale 13 del digitale). Le geste del campione in campo, ma anche l’umanità di Gigi Meroni nella quotidianità, saranno raccontate da Natalino Fossati, Angelo Cereser, Giorgia Puia, Enrico Albrigi in studio, insieme con Amos Ferrini, Domenico Beccaria, Giampaolo Muliari. Fabio Milano, Alessandro Muliari, Ermanno Eandi. Inoltre Emiliano Mondonico, Gigi Simoni ed Aldo Agroppi, in collegamento telefonico, ricorderanno i loro anni nel Toro di Gigi Meroni. Una puntata da non perdere, per una serata di Pasqua dalle grandi emozioni granata.