Dopo Torino-Bologna torna Orgoglio Granata: appuntamento alle 20.45 su 13 TV - Toro.it

Questa sera alle 20.45 appuntamento con Orgoglio Granata per commentare Torino-Bologna insieme a Natalino Fossati e Giuseppe Pallavicini

Torna stasera 12 gennaio, “Orgoglio Granata”, il rotocalco di attualità, informazione ed umanità granata, interamente dedicato ai commenti di Toro-Bologna. Dunque dalla ore 20.45 alle 22.45 appuntamento su 13 Tv, canale 13 del Digitale ( ed in diretta sulla pagina facebook di Grp Televisione), per analizzare tutti i temi e i dettagli della sfida tra granata e felsinei. Tra gli ospiti in studio, sugli scudi la Leggenda granata Natalino FOSSATI e il campione d’Italia Toro 1976 Giuseppe PALLAVICINI, oltre alle Toro’s Angels ed ai consueti opinionisti granata. I tifosi granata potranno interagire in trasmissione in diretta, telefonando allo 011-248.96.97 o mandando messaggi whatsapp al numero 392.916.88.98