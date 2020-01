Torna Orgoglio Granata: segui Roma-Torino su 13 TV - Toro.it

Prima puntata del 2020 di Orgoglio Granata nella quale si seguirà in diretta Roma-Torino: l’appuntamento è alle 20.45 su 13 TV

3 ore di diretta per commentare con i tifosi granata ROMA-TORO: inizia in questo modo il decennio di “ORGOGLIO GRANATA”. Stasera 5 gennaio, dunque dalla ore 20.45 fino quasi a mezzanotte, sintonizzatevi su 13 Tv (canale 13 del Digitale e in simultanea sulla pagina facebook di GRP Televisione ) per il commento live ed il lungo post-partita di Roma-Toro Tanti ospiti tra cui: il Presidente del Museo del Toro Domenico BECCARIA, il giornalista Diego FORNERO, il poeta granata Ermanno EANDI, il Presidente dell’ “Accademia del Calcio” Pietro D’ARIENZO, il lodista granata e Dirigente del Pertusa Alex CARRERA. E poi lo scrittore di “Luoghi del Toro” Claudio CALZONI. Inoltre il dirigente del club “Valerio Liboni Ancora Toro DOMENICA TROTTA. E poi Fabio ZANCO, Giovanni GORIA e molti altri, oltre alle “Toro’s Angels” Clelia Scalzotto, Federica Vecchiarino e Martina Anna Vannini.

Orgoglio Granata: i contatti

Ma la “maratona”di Orgoglio Granata è dedicata soprattutto ai tifosi che potranno interagire in diretta prima e dopo la partita, telefonando allo 011-248.96.97 o mandando messaggi whatsapp al numero 392.916.88-98 .