Orgoglio Granata: appuntamento su 13 Tv alle 20.45 - Toro.it

Orgoglio Granata, la puntata del 22 dicembre 2019: Alessandro Costa e i suoi ospiti commenteranno la sconfitta del Torino contro la Spal

L’analisi dell’ennesima disfatta del Toro, stavolta contro la Spal, sarà ovviamente il tema dominante della puntata di “ORGOGLIO GRANATA” in onda stasera, domenica 22 dicembre. Il rotocalco della durata di 2 ore, curato e condotto da Alessandro Costa, andrà in onda in diretta alle ore 20.45 su 13 TV (canale 13 del digitale ed in seconda edizione pure domani sera ore 20.45 su GRP televisione canale 114, anche in streaming su ww.grptv.it).

Orgoglio Granata: ospiti e temi della puntata post Torino-Spal

La puntata sarà anche un’occasione per rivivere il decennio granata che si sta concludendo e quindi saranno proposte e commentate alcune grafiche riassuntive:

Le pagelle degli allenatori del Toro dal 2010 al 2019

i 10 migliori giocatori del Toro del decennio

i 5 eventi topici del mondo granata dal 2010 al 2019

il bilancio del decennio che sta per terminare e le prospettive per il decennio 2020-2029,

-Tanti ospiti stasera tra cui:

la Leggenda granata Natalino Fossati

il Presidente del Museo del Toro Domenico Beccaria

i giornalisti Diego Fornero ed Herve’ Bricca

Senza tralasciare le Toro’s Angels: la debuttante Camilla Priuli e le veterane Clelia Scalzotto e Federica Vecchiarino. Ed ovviamente il rampante Giovanni Goria, il vulcanico Fabio Zanco ed il jolly Carlo De Paoli.

I tifosi granata potranno interagire in trasmissione in diretta, telefonando allo 011-248.96.97 o mandando messaggi whatsapp al numero 392.916.88-98.