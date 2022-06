Nuovo appuntamento con Orgoglio Granata a partire dalle ore 20.30 su GRP (canale 15 del digitale terrestre).

Anche stasera lunedi “Orgoglio Granata” sarà in onda, in diretta ed in presenza dagli studi di GRP Televisione, dalle ore 20.30 alle 22.30. Puntata totalmente incentrata sul Toro 2022-23 con l’addio, ormai ineluttabile, di Belotti e le trattative di mercato, in realta’ molto lente di Cairo e Vagnati. Con Berisha e Gabriel che si contenderanno la maglia di portiere e Sanabria promosso a come titolare fisso al posto di Belotti. Ma il Toro insegue anche Joao Pedro (il Cagliari ha chiesto 10 milioni) ed il brasiliano potrebbe venire al Toro più da sottopunta che da centravanti. Tra gli ospiti di stasera la Leggenda granata Natalino Fossati, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, il trader sportivo Matteo Possamai. e l’Avvocato Alex Gilardini del Toro Club Sanremo.

