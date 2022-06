Questa sera su Grp torna Orgoglio Granata. Con Alessandro Costa e i suoi ospiti si parla del mercato del Torino

Saranno la Leggenda Granata Natalino Fossati ed il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso gli ospiti principali della vibrante puntata di stasera, lunedì 6 giugno, di “Orgoglio Granata”, in onda diretta ed in presenza dagli studi di GRP Televisione, dalle ore 20.30 alle 22.30. Puntata totalmente incentrata sul Toro 2022-23 con l’inquietante silenzio di Belotti, che assottiglia ogni giorno le possibilita’ di rinnovo del contratto con il Toro, e le trattative di mercato in entrate ed in uscita di Cairo e Vagnati. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si puo’ vedere( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Completano la squadra di “Orgoglio Granata” le “Toro’s Angels” Laura Massobrio, Lucrezia Maritano, Emilia Boseica che interagiranno con ospiti e telespettatori.

Orgoglio Granata: i contatti

Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno intervenire in diretta scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti in diretta, ma chi scrive potr’a ricevere risposte anche in settimana.