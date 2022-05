L’appuntamento con la puntata di Orgoglio Granata è come sempre su Grp (canale 15 del digitale terrestre) a partire dalle ore 20.30

“Orgoglio Granata” accompagnera’ ininterrottamente l’estate dei tifosi del Toro. Come sempre in diretta ed in presenza, ogni lunedi dalle ore 20.30 alle ore 22.30. Ma stasera, 30 maggio sara’ tributato il doveroso omaggio agli eroi del settimo scudetto, che nel maggio 1976 vinsero l’unico tricolore granata del dopo-Superga. Dunque dalle ore 20.30 appuntamento imperdibile con”La notte delle Leggende Granata” con la presenza simultanea in studio di Pulici, Graziani, Castellini, Claudio e Patrizio Sala, Cazzaniga, Pallavicini, i figli di Ferrini, Giagnoni e Radice e molti altri protagonisti di quella splendida cavalcata. Racconteranno aneddoti e curiosità di quelle magiche annate, culminate con lo scudetto del 1976 ma anche con i tanti secondi posti e i leggendari derby di quel periodo, quasi sempre vinti dal Toro.