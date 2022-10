Doppio appuntamento con Orgoglio Granata in vista del derby: oltre alla classica puntata del venerdì ce n’è una anche sabato

Stasera e domani “Orgoglio Granata”, 7 ore e mezza di diretta per il derby. Appuntamento con la storia. Domani o mai più. Operazione sorpasso. Sono questi alcuni titoli per il derby di domani del Toro. Perché se il Toro ha difficoltà a segnare, la Juve ha problemi in tutti i reparti, e l’occasione per vincere il secondo derby del secolo, dopo quello del 2015, appare davvero ghiotta per i tifosi del Toro. Di questo si parlerà stasera, 14 ottobre, ad “Orgoglio Granata” in onda come ogni venerdì (e lunedì) su GRP, dalle ore 20.30 ovviamente in diretta e in presenza.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Tra gli ospiti di stasera: la bandiera granata Natalino Fossati, in collegamento Riccardo Maspero per ricordare il derby del 14 ottobre 2001 e per presentare quello di domani. Inoltre lo scrittore e storico granata Luigi Bonomi. E ovviamente il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso. Più altri giocatori-leggenda del Toro in collegamento. E ad affiancare Alessandro Costa non possono mancare Lucrezia Maritano, Laura Massobrio, Martina Anna Vannini e Emilia Boseica. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si puo’ vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.