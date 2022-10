Alessandro Costa conduce una puntata speciale di Orgoglio Granata con una diretta di 5 ore e mezza per raccontare il derby

Nel giorno più importante dell’anno per i tifosi del Toro “Orgoglio Granata” dedica una lunga maratona al derby, ovviamente vissuto in chiave Toro. Dalle ore 17 alle ore 22.30. 5 ore e mezza, curati e condotti da Alessandro Costa ad iniziare da un ampio pre-partita con i collegamenti dallo stadio con Lucrezia Maritano, Laura Massobrio ed Emilia Boseica per ascoltare la passione dei tifosi del Toro. E poi dalle ore 18 la partita con i commenti e le analisi in diretta. Quindi post-partita fino alle ore 22.30.

Orgoglio Granata: gli ospiti della puntata

Infinita la lista di ospiti in studio ed in collegamento. Tra gli altri: Natalino Fossati, Domenico Beccaria, l’ex Presidente del Toro Avv.Marengo, Serino Rampanti, Giuseppe Pallavicini, Angelo Cereser, Alessandro Muliari, Mario Patrignani, Oskar, Stefano Papandrea ed il Toro Club Orgoglio Granata di Pinerolo, l’ Avv.Alessandro Baroni, Antonio Murgo, Daniele Casella, Matteo Possamai, Fulvio Riccio, e molti giocatori leggenda della storia granata.

Dove vedere Orgoglio Granata

Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta da Martina Anna Vannini.