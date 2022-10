L’appuntamento con Alessandro Costa e i suoi ospiti, per la nuova puntata di Orgoglio Granata, è come sempre su Grp dalle ore 20.30

Come ogni lunedì (ed ogni venerdì) stasera torna “Orgoglio Granata”. Perché gli appuntamenti settimanali con il rotocalco interamente dedicato al Toro, pensato scritto e condotto da Alessandro Costa, sono diventati due. Sempre dalle 20.30 alle 22.30. Sempre in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione. Puntata, quella di stasera, lunedì 17 ottobre, che si preannuncia ricca di temi e purtroppo polemiche. La crisi del Toro che ha colto solo 1 punto nelle ultime 5 gare, la sconfitta nel derby di sabato, il cronico “mal di gol” del Toro, le parole di “resa” di Juric, le prospettive per un campionato di grande sofferenza.

Orgoglio Granata: gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera: la bandiera granata Natalino Fossati, il vice-direttore di Toro.it Andrea Piva, il granatologo Roberto Cavallo, i Toro club Orgoglio Granata e Sauro Tomà, capitanati dai presidente Stefano Papandrea e Lorenzo Pistamiglio. E poi ancora Laura Massobrio, Lucrezia Maritano, Emilia Boseica, Federica Vecchiarino. Più altri giocatori-leggenda del Toro in collegamento. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.

Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta.