Polemiche, crisi di risultati, contestazione a Cairo. Settimana difficile in casa Toro, e la vittoria sul Cittadella è solo un brodino. Perché i granata non vincono dal 5 settembre e l’Udinese è la vera sorpresa del campionato. Intanto i tifosi hanno già scelto da che parte schierarsi: contro Cairo e con Juric, almeno a giudicare dai cori sentiti allo stadio martedì. Questi sono solo alcuni dei temi della puntata di stasera di “Orgoglio Granata” del venerdì, il rotocalco interamente dedicato al Toro, pensato scritto e condotto da Alessandro Costa. Sempre dalle 20.30 alle 22.22. Sempre in diretta ed in presenza dagli studi di Grp Televisione.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Tra gli ospiti di stasera: la bandiera granata Natalino Fossati, il Toro club Pinerolo capitanato dal Presidente Stefano Papandrea e dal membro del direttivo Peppo Manganiello, l’Avvocato Daniele De Bellis, il giornalista Massimo De Marzi, il granatalogo Roberto Cavallo. E ovviamente Lucrezia Maritano ed Emilia Boseica. Più altri giocatori-leggenda del Toro in collegamento. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si puo’ vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.

