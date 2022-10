Questa sera su Grp un nuovo appuntamento con Orgoglio Granata: sarà solamente il primo di una lunga settimana

Il miglior primo tempo del Toro, ma appena un punto ottenuto contro l’Empoli, dopo un secondo tempo passato ad inseguire. Se ne parlerà stasera ad “Orgoglio Granata”, che nell’arco di una settimana, tra stasera e lunedi prossimo, dedicherà ben 11 ore e mezza di diretta al derby della Mole, ovviamente visto dalla parte del Toro. Stasera, 10 ottobre, e venerdì 14 ottobre il consueto appuntamento di 2 ore con “Orgoglio Granata” del lunedì e del venerdì dalle ore 20.30 alle 22.30. Sabato 15 ottobre invece 5 ore e mezza di diretta dalle ore 17.00 alle 22.30 per commentare insieme ai tifosi del Toro l’attesa del derby, la partita e un amplissimo post-partita. E poi ovviamente lunedì prossimo 17 ottobre un’altra puntata speciale di “Orgoglio Granata” dedicata all’analisi del derby. Puntata, quella di stasera, lunedì 10 ottobre in onda dalle 20.30 alle 22.30 su GRP Televisione, che si preannuncia movimentata e vibrante.

Ovviamente il pareggio tra Toro-Empoli di ieri sarà l’argomento principale della puntata, oltre ovviamente all’attesa per il derby di sabato.

Orgoglio Granata: gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera: la bandiera granata Natalino Fossati, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, il Presidente del Toro Club Orgoglio Granata di Pinerolo Stefano Papandrea, il Direttore di infobet Matteo Possamai. E poi ancora Laura Massobrio, Lucrezia Maritano, Emilia Boseica, più altri giocatori-leggenda del Toro in collegamento. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta.