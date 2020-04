Orgoglio Granata: oggi in tv l'omaggio a Piero Gay - Toro.it

Il ricordo del grande tifoso del Torino: “Orgoglio Granata” ripropone la puntata del 4 maggio 2015. Appuntamento alle 20.45 su GRP

Era presente anche Piero Gay (scomparso nei giorni scorsi, ma esempio indimenticabile per chi lo ha conosciuto) per raccontare le gesta e l’umanità del Grande Torino, nella notte speciale di “Orgoglio Granata” del 4 maggio 2015, che sarà riproposta stasera 19 aprile 2020 dalle ore 20 45 su GRP Televisione (canale 13 del digitale) e domani su 13 tv (canale 114, in prima serata). Puntata speciale perchè saranno proposte immagini, racconti, testimonianze, e pure le voci originali di alcuni giocatori del Grande Torino, con prestigiosi ospiti in studio.

Da PIERO GAY , fondatore dei Fedelissimi granata e pioniere della trasmissione sul Toro nelle tv locali,

ad ANDREA FABBRINI (oggi responsabile settore giovanile del Toro)

da CRISTIANA FERRINI, figlia del capitano dei capitani,

a DON RICCARDO ROBELLA ( all’epoca non ancora padre spirtuale del Toro).

Dai giornalisti STEFANO FERRERO e DIEGO FORNERO

ai grandi presidente dei Musei del Calcio: DOMENICO BECCARIA per il Toro, MIKE DUVAL per il River Plate, a DAVID BINI per la Fiorentina). E molti altri ospiti.

E oltre ai commoventi filmati sul GRANDE TORINO, Franco OSSOLA ci racconterà storie, aneddoti e curiosità sugli Invincibili. Insomma una puntata, assolutamente da non perdere. Non mancate