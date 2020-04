"Pulici il mito": arriva il nuovo libro di Beppe Gandolfo - Toro.it

Per Priuli e Verlucca, ecco il nuovo libro del giornalista Beppe Gandolfo: si intitola “Pulici il mito”. L’epopea al Torino di Puliciclone

“Pulici il mito” è il nuovo libro del giornalista torinese e torinista Beppe Gandolfo, edito da Priuli e Verlucca in edicola da venerdì 24 aprile, per celebrare il settantesimo compleanno di quello che, ad oggi, resta il campione granata più amato. Dopo aver ripercorso in passato le vicende dello scudetto del 1976 o le figure di icone granata come Gigi Meroni ed Emiliano Mondonico, in questo nuovo lavoro Gandolfo passa in rassegna, in ventuno capitoli, tutta l’epopea granata del ragazzo di Roncello: dal suo arrivo al Filadelfia nel 1967 fino all’esordio in prima squadra, dal trionfo tricolore fino al dolorosissimo addio al Toro, nel 1982.

Libro su Pulici: parte del ricavato finanzierà l’opera iniziata da don Aldo

In questo romanzo biografico, ricco di aneddoti e curiosità, si immagina che furono Zeus e tutti gli Dèi dell’Olimpo a mandare Pulici sulla Terra, nel 1950, per lenire il dolore di tutto il popolo granata per la tragedia di Superga, avvenuta nemmeno un anno prima. Con le sue 172 reti, Pupi resta saldamente al comando della classifica dei marcatori granata di tutti i tempi, ma soprattutto è stato il calciatore che maggiormente ha saputo incarnare lo spirito Toro.

Parte del ricavato dalla vendita del libro verrà destinato, su espressa volontà dell’autore e di Pulici stesso, per proseguire l’opera incominciata da Don Aldo Rabino nel corso degli anni. Un libro, dunque, che non può mancare nella libreria di ogni tifoso granata, dedicata all’uomo che più di ogni altro è entrato nel cuore di ogni tifoso granata, al pari degli Immortali.