Stasera torna Orgoglio Granata: su GRP si rivive il 4 maggio di un anno fa - Toro.it

Nuovo appuntamento con Orgoglio Granata: appuntamento dalle ore 20.45 su Grp (canale 13 del digitale terrestre) con la trasmissione di Alessandro Costa

In attesa del 4 maggio, giorno in cui GRP Televisione dedicherà una lunga maratona in diretta al Grande Torino (dalle ore 16.30 alle ore 22.30), stasera 26 aprile 2020 dalle ore 20 45 su GRP Televisione (canale 13 del digitale) “Orgoglio Granata” riproporrà la puntata del 6 maggio 2019, dedicata ovviamente alle celebrazioni per il 70° anniversario della tragedia che ha riguardato il Grande Torino.

Orgoglio Granata: 4 maggio e derby i temi della puntata

Puntata speciale perché oltre a vedere immagini ed interviste della cerimonia al Cimitero Monumentale, della Messa in Duomo e della benedizione e della lettura dei nomi dei caduti sulla lapide di Superga, in quella trasmissione si analizzo’ il derby della sera prima, che vide il Toro in vantaggio per gran parte della sfida grazie al sigillo di Lukic, prima del pareggio di Ronaldo. Insomma, una puntata assolutamente d rivedere e rigustare.