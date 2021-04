Torna l’appuntamento con Orgoglio Granata, stasera alle 20.30 sul canale 13: ecco ospiti della trasmissioni e i temi della puntata

Ieri è stata la domenica perfetta per i tifosi granata. Il Toro ha ottenuto la seconda vittoria di fila, ributtando il Cagliari a 5 punti, agganciando Benevento e Fiorentina al 15.posto, e salendo a 2 punti da Genoa e Spezia. Il tutto in un pomeriggio in cui la Juventus ha perso a Bergamo. Se ne parlera’ stasera ad “Orgoglio Granata”dove, oltre a commentare la vittoria sulla Roma, si parlerà anche del Toro del futuro, dall’organigramma societario, agli acquisti e alle cessioni dei giocatori.



Tra gli ospiti in studio:

FRANCESCO VITTONETTO di Toro.it

-VALERIO LIBONI cantautore degli inni storici del Toro e grande conoscitore dell’ambiente granata.

– DANIELE CASELLA, giornalista e marketing manager



E ovviamente spazio alle consuete rubriche:

– Pillole di storia di Fabio Milano

– Le pagelle di Giovanni Goria

– L’almanacco granata di Martina Anna Vanini

-La tattica di Federica Vecchiarino



Ed allora l'appuntamento è per stasera lunedi 19 aprile, dalle ore 20,30 alle ore 22,30 con "ORGOGLIO GRANATA" il rotocalco interamente dedicata al Toro, condotto da Alessandro Costa coadiuvato da Laura Massobrio