Su Grp un nuovo appuntamento con Orgoglio Granata per commentare la vittoria della salvezza del Torino contro l’Udinese

Per la terza volta quest’anno ad “Orgoglio Granata” si potrà analizzare una vittoria del Toro. Era già successo dopo i colpacci di Parma e Cagliari, mentre gli altri 2 successi, a Marassi e col Sassuolo erano recuperi infrasettimanali. Una vittoria, quella di Udine, che certifica la salvezza virtuale del Toro che con Nicola ha raccolto 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, un cammino da squadra da colonna di sinistra della classifica. Un percorso che, a prescindere dai risultati e dalla media-punti, meriterebbe un rinnovo automatico, già oggi, del contratto per Nicola. Stasera, oltre a commentare la vittoria di Udine, si parlerà anche del Toro del futuro: dall’organigramma societario, agli acquisti e alle cessioni dei giocatori.

Gli ospiti e le rubriche di questa sera ad Orgoglio Granata

Saranno proposte anche 2 interviste esclusive ad Aldo Agroppi ed Eraldo Pecci per celebrare i loro compleanni che si festeggiano in questi giorni. Tra gli ospiti in studio: il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso ed il grande esperto di mercato e di calcio internazionale Renato Tubere. E ovviamente spazio alle consuete rubriche: le Pillole di Storia di Fabio Milano, le Pagelle di Giovanni Goria, l’Almanacco Granata di Martina Anna Vanni, la Tattica di Federica Vecchiarino, il Punto di Alessandro Muliari.

L’appuntamento è per stasera lunedi 12 aprile, dalle ore 20,30 alle ore 22,30 con “Orgoglio Granata” il rotocalco interamente dedicata al Toro, condotto da Alessandro Costa coadiuvato da Laura Massobrio in onda in diretta ed in presenza su GRP Televisione (canale 13 del digitale in Piemonte). Per i tifosi granata che abitano fuori dal Piemonte, Orgoglio Granata è visibile in streaming su www.grp.it. E tutti i telespettatori possono interagire in trasmissione, scrivendo le loro opinioni (che saranno letti in diretta da Federica Biei) al numero 392.022.80.20.