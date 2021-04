Questa sera su GRP va in onda, in diretta, una nuova puntata di Orgoglio Granata: si parlerà del derby di sabato

Nonostante la festività di Pasquetta, stasera lunedi 5 aprile, dalle ore 20,30 alle ore 22,30 “ORGOGLIO GRANATA” il rotocalco interamente dedicata al Toro, condotto da ALESSANDRO COSTA coadiuvato da LAURA MASSOBRIO

andrà regolarmente in onda, in diretta ed in presenza su GRP Televisione (canale 13 del digitale in Piemonte) con una puntata speciale dedicata interamente all’analisi ed al commento del gagliardo derby giocato sabato dal Toro, impreziosito dalla doppietta di Sanabria.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Tra gli ospiti in studio: DOMENICO BECCARIA, Presidente del Museo del Toro e anima della “Fondaizone Filadelfia”, ANDREA PIVA, vicedirettore di Toro, il giornalista e marketing-manager DANIELE CASELLA. Inoltre interverranno in collegamento alcuni giocatori-Leggenda della storia del Toro, per commentare il derby. Per i tifosi granata che abitano fuori dal Piemonte, “ORGOGLIO GRANATA” è visiile in streaming su www.grp.it

E tutti i telespettatori possono interagire in trasmissione, scrivendo messaggi, (che saranno letti in diretta) al numero 392.022.80.20.