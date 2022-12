A partire dalle ore 20.30 su GRP va in onda una nuova puntata di Orgoglio Granata dedicata a Sinisa Mihajlovic

Puntata speciale questa sera di “Orgoglio Granata”, 19 dicembre, dalle ore 20.30 alle 22.30, il rotocalco di attualità, umanità ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, in onda su Grp Televisione in diretta ed in presenza. Puntata ovviamente dedicata al ricordo di Sinisa Mihajlovic, nel giorno del suo funerale. Il racconto dei suoi 18 mesi al Toro. I retroscena della sua avventura in granata: perché Cairo lo scelse, lo esonerò e poi divenne suo grande amico. Come Mihajlovic divenne un calciatore leggendario, e poi un allenatore amatissimo.

Orgoglio Granata: gli ospiti della puntata

Le frasi storiche di Mihajlovic quando allenava il Toro, e il suo straordinario rapporto con i tifosi granata. In studio Natalino Fossati, il vice-Direttore di Toro.it Andrea Piva, Roberto Cavallo, Lucrezia Maritano, Laura Massobrio, Anna Martina Vannini e altre Leggende granata in collegamento. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.