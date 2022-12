L’appuntamento con la nuova puntata di Orgoglio Granata è, come sempre, su GRP a partire dalle ore 20.30

Anche stasera, venerdì 16 dicembre, dalle ore 20.30 alle 22.30 va in onda “Orgoglio Granata”, il rotocalco di attualità, umanità ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa. Puntata dedicata interamente alle Leggende granata: Natalino Fossati, Leo Junior, Emiliano Mondonico, tutti i giocatori del Toro finalista Uefa ’92, molti campioni d’Italia Toro ’76 e il doveroso omaggio al Grande Torino.

Interviste esclusive ad alcuni momenti del Gran Galà Granata organizzato da Toro.it, in cui i campioni della storia del Toro raccontano le loro gesta sportiva e anche la loro umanità fuori dal campo. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.