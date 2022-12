A partire dalle ore 20.30, come sempre su Grp, Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Orgoglio Granata

La leggenda granata Natalino Fossati, il vulcanico Roberto Cavallo, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso e altre leggenda granata in collegamento. Con la conduzione di Alessandro Costa, coadiuvato da Lucrezia Maritano e Laura Massobrio. Sono questi i protagonisti della puntata di stasera 12 dicembre, di Orgoglio Granata”, in onda in diretta ed in presenza su GRP Televisione dalle ore 20.30 alle 22.30.

Orgoglio Granata: i temi della puntata

I principali temi trattati saranno:

La vittoria del Toro 1-0 contro l’Espanyol con la firma di Miranchuk.

Il ritorno di Schuurs al centro della difesa, e l’analisi della formazione scesa in campo contro l’Espanyol.

Juric blinda anche gli allenamenti in Spagna, sempre a porte chiuse. E i tifosi si lamentano per i problemi di streaming nella visione di Toro-Espanyol.

Perché la 7 e Sky non hanno comprato i diritti di Toro-Espanyol?

Venerdi Toro ancora in campo a San Pedro del Pinatar contro l’Almeria, per ottenere la seconda vittoria del ritiro spagnolo.

Il mercato del Toro: chi arriva e chi parte a gennaio?

Vlasic, un granata in semifinale del mondiale.

Toro, rimpianto Amrabat: da granata mancato a stella del Mondiale.

Orgoglio Granata: i contatti

Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.