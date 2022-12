Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Orgoglio Granata: l’appuntamento è come sempre su Grp dalle ore 20.30

La leggenda granata Natalino Fossati, in collegamento il vulcanico Roberto Cavallo, le grandi firme di Toro.it, Daniele De Bellis e Daniele Casella. E poi le interviste con Eraldo Pecci e Domenico Beccaria, le immagini e le voci dell’Hall of Fame del Museo del Toro. Con la consueta conduzione di Alessandro Costa, coadiuvato da Lucrezia Maritano, Laura Massobrio, Emilia Boseica, Martina Anna Vannini. Sono questi i temi ed i protagonisti della puntata di stasera 9 dicembre, di Orgoglio Granata”, in onda in diretta ed in presenza su GRP Televisione dalle ore 20.30 alle 22.30.

I temi della puntata di stasera

I principali temi trattati saranno: il Toro in ritiro a San Pedro del Pinatar domani affronta l’Espanyol di Barcellona. Le ultime sulle formazioni: Linetty infortunato e Lukic dubbioso di restare, a centrocampo è emergenza vera. I guai societari della Juventus, rivalutano l’operato di Cairo, “risparmioso” ma attento al bilancio? Il futuro di Juric: lascia a giugno o raddoppia fino al 2025? E se Juric lasciasse, chi allenera’il Toro 2023-24? Il mercato con Djidji ed Aina in scadenza a giugno: rinnovo o via a gennaio? Il ritorno di Praet al Toro: il Leicester vuole 9 milioni, ma occhio al Bologna. Joao Pedro, Petagna, Lasagna, Shomurodov o Nzola? Chi di questi 5 sarà il nuovo centravanti del Toro a gennaio? Sfuma la scudetto del 1927: la Figc non lo restituisce ai granata. Programma degli allenamenti e delle partite del Toro di dicembre,.

Dove vedere Orgoglio Granata in streaming

Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.