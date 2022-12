Alessandro Costa e i suoi ospiti tornano in diretta per una nuova puntata di Orgoglio Granata: l’appuntamento è alle ore 20.30

Puntata speciale questa sera di “Orgoglio Granata”, 23 dicembre, dalle ore 20.30 alle 22.30, il rotocalco di attualità, umanità e informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, in onda su Grp Televisione in diretta ed in presenza. Puntata ovviamente dedicata ai commenti di Torino-Cremonese, il mercato granata in entrata e uscita, tutti i temi dell’attualità granata, in particolar modo al probabile rinnovo di Juric.

Orgoglio Granata: gli ospiti e i contatti

In studio Natalino Fossati, Roberto Cavallo, Lucrezia Maritano, Laura Massobrio, Bruno Nebbia, Renato Tubere e altre Leggende granata in collegamento insieme con le grandi firme di Toro.it e l’Avvocato Alessandro Baroni.

Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20.