Torna stasera su Grp Orgoglio Granata, la trasmissione interamente dedicata al Torino

Costa-Fossati-Massobrio-Cavallo e Toro.it. Ecco la formazione della squadra odierna di “Orgoglio Granata del lunedì. Stasera, 2 gennaio, andrà in onda la prima puntata del 2023 ( come sempre dalle ore 20.30 alle 22.30 in diretta ed in presenza ) del rotocalco di attualità, umanità ed informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa. Ospiti negli studi di “GRP Televsione” anche il giornalista di “one football” Renato Tubere e l’Avvocato Daniele De Bellis. Ospiti in collegamenti il Campione d’Italia del Toro 76 Giuseppe Pallavicini, le grandi firme di Toro.it, il giornalista Alessandro Muliari ed altri prestigiosi ospiti.

I temi della serata

Ad “Orgoglio Granata del lunedì ” si parlerà ovviamente di Toro-Verona in programma mercoledi, del mercato in entrata ed uscita del Toro. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si puo’ vedere ( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.