Su Grp, canale 15, torna Orgoglio Granata, la trasmissione curata e condotta da Alessandro Costa: temi e ospiti della serata

Novità importante per i telespettatori di “Orgoglio Granata” del lunedì. Da stasera 9 gennaio 2023, cambia l’orario di inizio del rotocalco di informazione granata scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e coadiuvato da Martina Anna Vannini e Federica Vecchiarino.

Infatti da stasera l’inizio è fissato alle ore 21 ma la durata rimane di 2 ore, ossia fino alle ore 23.

Ospiti negli studi di “GRP Televsione” la leggenda granata Natalino Fossati ed il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso. Ospiti in collegamento:

il Presidente del Museo del Toro Domenico Beccaria

Il Direttore di Tuttomecatoweb Nicolo’ Ceccarini

l’inviato di Tuttosport al seguito del Toro, Camillo Forte

il giornalista e granatalogo Roberto Cavallo

I temi dominanti della puntata di stasera:

il beffardo pareggio di Salerno, col Toro che domina il primo tempo, ma non vince.

Milan-Toro di Coppa Italia in programma mercoledì, appuntamento con la storia. I granata vogliono sconfiggere di nuovo il Milan per andare ai quarti, ed onorare la nobilissima tradizione del Toro nella coppa nazionale.

Gennaio, il mese del mercato: chi parte e chi arriva per rinforzare il Toro?

Il ricordo di Vialli, avversario spigoloso ma leale del Toro, in mille battaglie vinte e perse da bandiera della Samp e della Juventus. E anche di Castano, capitano bianconero anni 60 contro cui gli attaccanti del Toro hanno spesso segnato, ma dopo duelli rusticani.

Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it. Tutti i tifosi ed i telespettatori potranno intervenire in trasmissione esprimendo le loro opinioni con messaggi che saranno letti in diretta al numero 392-022.80.20